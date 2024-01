Investir dans les small caps : une bonne idée pour 2024 ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Alors que les investisseurs sont toujours à la recherche de nouvelles opportunités d'investissement pour 2024, penchons-nous sur le cas des small caps en Bourse.

Ces entreprises de petites capitalisations boursières représentent en effet un segment dynamique du marché financier souvent négligé par les investisseurs au profit de valeurs avec une plus importante capitalisation boursière, les larges caps.

Pourtant, elles offrent un potentiel de croissance significatif et peuvent constituer une opportunité d'investissement en Bourse intéressante pour les investisseurs avec une certaine tolérance au risque cherchant à diversifier leur portefeuille.

Défaillances d'entreprises : le plus grand risque d'investir sur les small caps en 2024

Malgré les espoirs d'un atterrissage en douceur (soft landing) et d'une baisse des taux d'intérêt en cette nouvelle année, les probabilités d'un ralentissement économique, voire d'une récession, en 2024 s'intensifient.

Or, les small caps ont fréquemment tendance à être davantage touchées par les récessions que les big caps (parfois même de manière disproportionnée, notamment à cause de la forte volatilité dans un marché avec une faible liquidité).

L'évolution de l'environnement économique pourrait donc peser sur la demande et diminuer la rentabilité des small caps.

Sans oublier que de nombreuses sociétés doivent aussi faire face à des clients qui paient en retard ou qui ne paient pas (bien qu'il existe des outils comme le recouvrement de créances avec Allianz Trade), ce qui affecte leurs trésoreries.

Si on ajoute à cela deux années d'options de financement de plus en plus chères après une longue période de taux bas, les défaillances d'entreprises pourraient continuer d'augmenter l'année prochaine.

Il faut aussi prendre en compte que les conditions de financement vont être de plus en plus difficiles pour elles alors que les institutions financières vont réduire leur exposition au risque pour faire face aux nouvelles exigences sur les fonds propres.

Pourquoi investir dans une small cap en 2024 peut présenter un intérêt ?

Chaque type d'actions correspond à un profil d'investisseur spécifique et intégrer plusieurs types d'actions dans son portefeuille permet de diversifier ses placements.

Alors que les large caps sont des entreprises établies, matures et souvent leaders dans leurs secteurs d'activité, elles offrent souvent un potentiel de croissance limité. De leurs côtés, les small caps sont de plus petites entités, mais elles ont un potentiel de croissance généralement plus élevé malgré le risque plus important qu'elles représentent pour les investisseurs.

Elles sont plus agiles et plus réactives aux changements économiques ou sectoriels pour saisir de nouvelles opportunités, pour pénétrer des marchés de niches et pour développer de nouveaux produits ou de nouvelles innovations.

De plus, alors que les actions des petites entreprises ont sous-performé les actions plus importantes depuis la forte hausse des taux d'intérêt, elles semblent attirer de nouveaux les investisseurs qui anticipent une baisse potentielle des taux d'intérêt en 2024.

Cette sous-performance a aussi contribué à rendre les small caps moins chères que les larges caps par rapport à leurs valorisations historiques, leur permettant également de profiter d'une certaine marge de sécurité, comme l'explique Reuters.

Comment choisir les small cap dans lesquelles investir en Bourse ?

Si vous souhaitez intégrer une small cap dans votre portefeuille, il y a certains éléments à prendre en compte pour choisir celle qui a le potentiel de profiter d'une croissance régulière et d'apporter une potentielle plus-value à vos investissements.

Le premier critère à considérer est certainement la qualité du thème d'investissement proposée par cette small cap, ainsi que la taille de ce marché et la part de marché potentielle dont pourrait profiter cette entreprise.

Privilégier les sociétés qui évoluent dans des secteurs porteurs avec des barrières à l'entrée dans l'industrie importantes, des avantages concurrentiels durables et des thèmes d'investissement pertinents pour aujourd'hui, mais aussi pour demain, comme la cybersécurité, le vieillissement de la population, le recyclage, la santé ou encore les ressources durables par exemple.

Ensuite, il faudra s'assurer que la situation financière de la small cap est saine et solide, montrant ainsi sa capacité potentielle à mieux surmonter les défis et tirer parti des opportunités de croissance qui se présenteront.

Enfin, il est toujours important de vérifier la compétence et la pertinence de l'équipe derrière le projet, ainsi que celles de l'actionnaire de référence qui soutient l'entreprise, comme un partenaire industriel ou un fonds d'investissement private equity de qualité.

