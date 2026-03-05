Investir dans les actifs numériques : privilégier le temps long pour la différence

CoinShares

Les actifs numériques sont réputés pour leur volatilité à court terme. Pourtant, sur des horizons de plusieurs années, leur trajectoire raconte une histoire différente : celle d'une adoption croissante et de potentiels rendements pour les investisseurs de long terme. Comprendre cette dynamique permet de transformer la volatilité d'obstacle en opportunité.

Les cycles du bitcoin : une histoire de patience

Depuis sa création, le Bitcoin a connu plusieurs cycles marqués par des corrections supérieures à 50%. En 2017, il est passé de 4 000 à 20 000 dollars avant de retomber sous les 3 000 dollars. En 2021, après avoir atteint 60 000 dollars, il a chuté sous les 20 000 dollars. Début 2025, le Bitcoin dépassait 120 000 dollars et, plus récemment en 2026, il a de nouveau décliné sous les 70 000 dollars. Historiquement, chaque cycle s'est conclu par un nouveau sommet historique, avec des investisseurs ayant bénéficié de ces phases pour ceux qui ont su maintenir leur position à travers ces turbulences.

De toute évidence, ces performances passées ne présagent en rien celles à venir ; pour mesurer les potentielles trajectoires qui se dessinent, il existe toutefois certains signaux mesurables.

L'adoption comme moteur de long terme

Les fondamentaux de l'adoption sont solides. En 2025, le département Recherche de CoinShares estimait à 560 millions le nombre de détenteurs de Bitcoin dans le monde, un chiffre qui pourrait atteindre 1,16 milliard d'ici 2029. Le marché des actifs tokenisés a progressé de 70% en un an pour atteindre 33,91 milliards de dollars. Ces tendances structurelles soutiennent la thèse d'une infrastructure pérenne.

L'investissement programmé : neutraliser le timing

Le Dollar-Cost Averaging (DCA) — investir un montant fixe à intervalles réguliers — vise à éliminer le problème du timing de marché. En achetant 100€ chaque mois plutôt que 1 200€ en une fois, vous lissez votre prix d'acquisition moyen et réduisez l'impact émotionnel des fluctuations. Cette approche est particulièrement adaptée aux actifs volatils comme les cryptomonnaies.

Taille d'allocation et rééquilibrage : la discipline s'impose

Les données théoriques historiques relevées par le département Recherche de CoinShares montrent qu'un portefeuille avec 5% d'allocation crypto, rééquilibré trimestriellement, a presque doublé ses rendements annualisés sur la période entre 2020 et 2025 par rapport à un portefeuille sans crypto (8,2-9,4 % contre 4,8 % annualisé). Aussi, la même allocation améliore le ratio de Sharpe, un indicateur évaluant le rapport risque/rendement : plus ce ratio est élevé, plus le rapport devient intéressant pour le portefeuille.

Il est convenu de rappeler que ce type de performances pourrait ne jamais se répéter. C'est pourquoi il est aussi crucial de s'imposer un rééquilibrage régulier de l'allocation (CoinShares réalise ses simulations sur un pas trimestriel) : vous aurez tendance à alléger après les hausses et renforcer après les baisses.

Performance d'un portefeuille traditionnel avec allocation crypto (2020-2025)

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.