Investir dans l’économie du futur : mode d’emploi

Investir dans les technologies d'avenir peut permettre de soutenir le développement d'écosystèmes nécessaires à l'évolution de notre monde dont l'impact peut être significatif sur notre façon de vivre. Mais comment soutenir la capacité d'innovation des entreprises ou des sociétés qui tentent de faire bouger les choses ? Réflexion sur les meilleures manières d'investir dans l'économie de demain.

Quels titres et actifs considérer pour profiter de l'économie du futur ?

Il existe de nombreux secteurs d'activité qui cherchent à trouver ou mettre en place des ruptures technologiques d'ampleur pouvant vous permettre de soutenir l'économie du futur.

Beaucoup d'entreprises travaillent par exemple à développer les nouvelles technologies de demain et leurs intégrations dans nos vies de tous les jours comme la réalité étendue, l'intelligence artificielle, l'apprentissage de la machine, la blockchain, le metaverse, la cobotique (collaboration homme/robot) ou encore l'enviromatics (informatique environnementale) parmi d'autres secteurs.

Alors que les conséquences des changements climatiques se font de plus en plus sentir, et que l'Europe repense sa politique énergétique à cause du conflit en Ukraine, l'exploitation d'énergies vertes et renouvelables de demain est de plus en plus importante comme l'hydrogène décarboné, l'énergie osmotique ou le nucléaire vert.

Dans un monde toujours plus connecté et mondialisé, de plus en plus de personnes considèrent également les crypto-monnaies et autres crypto-actifs décentralisés comme des technologies du futur permettant un meilleur accès aux services financiers.

Les atouts de ces investissements novateurs

Prendre en compte les évolutions d'une économie donnée peut permettre aux investisseurs de profiter de nouvelles opportunités de croissance via des solutions innovantes aux problèmes d'aujourd'hui, mais également de demain, tout en leur permettant de profiter d'un potentiel de rendement important.

Parier sur les technologies de demain peut en effet vous rapporter gros si vous sélectionnez une bonne entreprise. Il existe en effet quelques pépites qui vont révolutionner la façon dont nous vivons et, en tant qu'investisseur précoce, vous pourriez décrocher le jackpot.

Investir dans l'économie du futur peut aussi vous permettre de faire une bonne action et de prendre des décisions d'investissement plus éthiques afin qu'elles aient un impact positif. De plus, c'est une excellente opportunité pour investir en fonction de vos convictions pour bâtir le monde de demain.

Les risques liés à ces placements alternatifs

Soutenir l'économie du futur peut donc rapporter gros, mais c'est également un pari risqué.

Il faut d'abord rappeler que les acteurs de l'économie du futur peuvent être atypiques et évoluer dans des domaines alternatifs qui peuvent ne pas durer dans le temps, parce qu'aucune adoption généralisée ne se produit par exemple. Sans oublier que nombre de ces technologies ou domaines d'exploitation n'en sont qu'à leurs balbutiements.

Il est par ailleurs possible que les changements voulus par ces acteurs ne se produisent que très loin dans le futur, affectant ainsi la valeur de votre investissement en fonction de votre horizon de placement. Il ne faut pas oublier non plus qu'il existe un risque important de faillite dans ces domaines d'activité, surtout lorsqu'il s'agit de nouveaux acteurs.

L'évolution de la réglementation pourrait également freiner les progrès de secteurs clés de l'économie du futur, ce qui pourrait fortement impacter vos investissements.

Il est aussi important de souligner le risque inhérent à certains actifs non régulés, comme ceux liés à la blockchain ou aux crypto-monnaies, et la volatilité extrême de leurs cours qui peuvent entraîner des pertes importantes rapidement.

Comment se positionner ?

Pour profiter pleinement de l'économie du futur, il existe plusieurs moyens.

L'un des plus populaires est d'acheter des actions d'entreprises cotées en bourse évoluant dans les domaines que nous avons mentionnés.

Une autre façon de se positionner est d'utiliser des ETF (Exchange-Traded Funds) contenant plusieurs actions du secteur que vous visez comme celui de la blockchain, des énergies vertes ou encore de l'intelligence artificielle. Vous pourrez ainsi profiter d'une exposition à plusieurs acteurs clés de ces industries.

Vous pouvez aussi acheter des crypto-monnaies qui, selon vous, feront une différence dans notre vie de tous les jours. Dans ce cas, il est préférable de trouver un courtier ou une plateforme d'échange autorisée à offrir ses services en France. Il faudra aussi vous assurer de conserver vos jetons en sécurité, comme dans un portefeuille matériel par exemple.

Il peut aussi être intéressant de profiter de la méthode de l'investissement programmé (DCA ou Dollar Cost Averaging), qui vise à réduire l'influence de la volatilité dans le temps et à lisser le prix d'entrée, en investissant dans une position de manière récurrente.

Dans tous les cas, rappelez-vous qu'il est important de toujours appliquer une stratégie de diversification pour réduire le risque global portant sur votre portefeuille. Il est ainsi recommandé de n'investir qu'une petite part de votre patrimoine dans l'économie du futur.