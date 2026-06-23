Investir, à quoi bon ?

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Découvrez 3 raisons d'investir

1. Investir pour faire face à l'inflation

Sur le long terme, l'inflation a un impact très négatif sur l'épargne laissée sur votre compte courant. À mesure que les prix augmentent, le pouvoir d'achat de vos économies diminue.

Par exemple :

Une hausse des prix d'environ 2 % par an peut sembler faible. Mais sur 25 ans, cela signifie qu'un pouvoir d'achat de 100 000 € sera réduit à seulement 60 000 €. En plaçant votre épargne sur un livret A, qui offre un rendement annuel moyen de 2 %, vous protégez un minimum votre épargne contre l'inflation. Mais sur le long terme, cela permet seulement de maintenir votre pouvoir d'achat, et non de faire croître votre patrimoine.

2. Investir pour préparer un achat immobilier

Si vous avez l'intention de devenir propriétaire, il est probable que placer votre épargne sur un livret ne suffise pas à compenser la hausse des prix de l'immobilier. Par exemple, le prix des logements en France a, en moyenne, été multiplié par plus de 2 au cours des 30 dernières années.

Pour préparer un achat immobilier, le bon réflexe est de privilégier des actifs financiers dont le potentiel d'appréciation sur le long terme est supérieur à l'inflation, comme les actions. En prenant par exemple l'hypothèse d'un rendement moyen de 5 % au sein d'un plan d'épargne en actions (PEA) , la valeur de votre investissement est multipliée par plus de 3 en 30 ans, ce qui permet de faire face à la hausse des prix de l'immobilier.

3. Investir pour compenser une retraite insuffisante

La retraite entraîne une baisse de revenus de l'ordre de 25 à 60 % en moyenne1. Pour chercher à compenser cet écart et maintenir votre niveau de vie, le bon réflexe est de commencer à investir le plus tôt possible et tout au long de votre vie active en vue de cette étape.

Sources : 1. Source : rapport du COR 2019 et rapport 2018 IFOP 2012.

Consultez l'intégralité de cette infographie dans le PDF ci-dessous et notre page web dédiée pour plus d'informations :