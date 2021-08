Investec Wealth & Investment désigne une nouvelle directrice des gestions

(NEWSManagers.com) - La société de gestion anglaise Investec Wealth & Investment a annoncé la promotion de Stacey Parrinder-Johnson en tant que directrice des gestions (CIO). Elle sera chargée de former et développer l' Investment and Research Office, qui regroupera les capacités de construction de portefeuille et de la recherche. Elle rejoindra également les équipes du comité exécutif et du leadership commercial.

Stacey Parrinder-Johnson a rejoint Investec en 2005 en tant que membre du Leeds Discretionary Desk avant de rejoindre l' équipe de recherche en 2013. En outré, elle a contribué au développement de l' offre ESG et les produits de la finance durable pour la société de gestion britannique.

Depuis la nomination de Barbara-Ann King au poste de directrice commerciale en octobre 2020, Investec a effectué une série de promotions internes, afin d' identifier le leadership pour l' avenir. Nicola Toyer, a été nommée responsable des organismes de bienfaisance et Alex Charalambous a été promu en tant que directeur régional des clients privés pour la région Sud. Stewart Teague a été nommé responsable de la transformation commerciale et du développement de produits. Michelle Holgate et Saf Hafeji ont été promus en tant que co-responsables du conseil en patrimoine. Aedin Watts a été également nommé chef de cabinet.

Pour développer la nouvelle division, Stacey Parrinder-Johnson travaillera en collaboration avec Chris Hills, Chief Investment Consul, qui jouera un rôle clé dans la nouvelle équipe de direction. Investec annoncera d' autres nominations de dirigeants dans les prochaines semaines.