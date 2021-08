Investcorp et ADDX tokenisent un fonds immobilier américain

(NEWSManagers.com) - La société de gestion Investcorp a conclu un accord avec ADDX, une plateforme de marché pour actifs privés anciennement appelée iSTOX, afin d' élargir son offre de titres numériques dans la gestion alternative. Dans le cadre de ce partenariat, les deux sociétés ont lancé un premier véhicule, dénommé Sunbelt Multifamily Portfolio. Ce fonds immobilier américain, qui cible des propriétés résidentielles aux Etats-Unis, a levé 150 millions de dollars pour investir dans cinq complexes d'appartements multifamiliaux au Texas, en Arizona et en Géorgie.

Après la clôture de la souscription primaire, ce fonds a été coté sur la bourse ADDX pour une négociation secondaire en juillet. ADDX utilise la technologie blockchain et les smart contracts afin d' automatiser le processus d' émission des titres tels que des actions, des obligations et des parts de fonds. Cette innovation permet de fractionner des titres privés, afin d' offrir aux investisseurs l' opportunité d' investir dans ces actifs, auparavant inaccessibles à cause des montants minimums élevés. Sur la plateforme d' ADDX, le montant minimum d' investissement était entre 20.000 dollars et 500.000 dollars.

Investcorp, qui veut élargir sa présence en Asie, a déjà investi 500 millions de dollars dans le continent pendant ces 18 derniers mois. La société de gestion moyenne-orientale dispose d' un encours sous gestion de 37,6 milliards de dollars au 30 juin.