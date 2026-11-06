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Invest Securities reste à l'achat sur Nemetschek après les résultats
information fournie par Zonebourse 06/11/2026 à 09:39

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Tout en ajustant son objectif de cours de 82 à 80 EUR, Invest Securities réaffirme son opinion "achat" sur Nemetschek, au lendemain d'une chute de plus de 10% du titre consécutive à la publication des résultats de cet éditeur allemand de logiciels pour le secteur de la construction.

"Alors que le titre avait progressé de 21% en un mois avant la publication, la correction d'hier est finalement assez logique, la publication du 3e trimestre étant relativement moins qualitative que celle de ses comparables cotés", estime l'analyste, notant ainsi que les objectifs pour 2026 ont simplement été réitérés.

Invest Securities ajoute que la consolidation de HCSS induit par ailleurs une certaine incertitude, expliquant une révision en baisse de 6% à 7% de ses prévisions de BPA pour 2026-2028 afin d'intégrer une part plus importante des intérêts minoritaires. Ses estimations de CA et d'EBITDA sont en revanche inchangées, voire légèrement relevées.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 06/11/2026 à 09:39:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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