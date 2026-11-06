Invest Securities reste à l'achat sur Nemetschek après les résultats

Tout en ajustant son objectif de cours de 82 à 80 EUR, Invest Securities réaffirme son opinion "achat" sur Nemetschek, au lendemain d'une chute de plus de 10% du titre consécutive à la publication des résultats de cet éditeur allemand de logiciels pour le secteur de la construction.
"Alors que le titre avait progressé de 21% en un mois avant la publication, la correction d'hier est finalement assez logique, la publication du 3e trimestre étant relativement moins qualitative que celle de ses comparables cotés", estime l'analyste, notant ainsi que les objectifs pour 2026 ont simplement été réitérés.
Invest Securities ajoute que la consolidation de HCSS induit par ailleurs une certaine incertitude, expliquant une révision en baisse de 6% à 7% de ses prévisions de BPA pour 2026-2028 afin d'intégrer une part plus importante des intérêts minoritaires. Ses estimations de CA et d'EBITDA sont en revanche inchangées, voire légèrement relevées.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer