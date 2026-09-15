Invest Securities reste à l'achat sur Derichebourg

Invest Securities réitère son opinion "achat" et son objectif de cours de 11,3 EUR sur Derichebourg, compte tenu du renforcement du profil du groupe et de la dynamique sur les métaux. "Le savoir-faire du board en matière d'intégration et de M&A pourrait permettre une amélioration plus rapide de la rentabilité de Scholz", ajoute l'analyste.
"Après un CA et un EBITDA sur neuf mois en croissance de 13% et 20%, le groupe relève sa prévision d'EBITDA 2025-2026 à plus de 370 MEUR, contre 350 à 370 MEUR précédemment", rappelle le bureau d'études, ajoutant que l'acquisition de Scholz se concrétise avec l'extinction du risque contentieux et le bouclage du financement, via une obligation de 800 MEUR.
"Nous intégrons désormais Scholz dans nos estimations, avec un effet dilutif à court terme (-17% sur le BPA 2026-2027) en lien avec la hausse du coût du financement et une rentabilité sensiblement inférieure à celle du groupe, qui s'estompera progressivement (-8% sur le BPA 2027-2028 estimé) avec le redressement de la profitabilité", indique l'analyste.
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