 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Invest Securities reste à l'achat sur Derichebourg
information fournie par Zonebourse 15/09/2026 à 11:21
Ajouter Boursorama à vos sources

Invest Securities réitère son opinion "achat" et son objectif de cours de 11,3 EUR sur Derichebourg, compte tenu du renforcement du profil du groupe et de la dynamique sur les métaux. "Le savoir-faire du board en matière d'intégration et de M&A pourrait permettre une amélioration plus rapide de la rentabilité de Scholz", ajoute l'analyste.

"Après un CA et un EBITDA sur neuf mois en croissance de 13% et 20%, le groupe relève sa prévision d'EBITDA 2025-2026 à plus de 370 MEUR, contre 350 à 370 MEUR précédemment", rappelle le bureau d'études, ajoutant que l'acquisition de Scholz se concrétise avec l'extinction du risque contentieux et le bouclage du financement, via une obligation de 800 MEUR.

"Nous intégrons désormais Scholz dans nos estimations, avec un effet dilutif à court terme (-17% sur le BPA 2026-2027) en lien avec la hausse du coût du financement et une rentabilité sensiblement inférieure à celle du groupe, qui s'estompera progressivement (-8% sur le BPA 2027-2028 estimé) avec le redressement de la profitabilité", indique l'analyste.

Valeurs associées

DERICHEBOURG
9,2400 EUR Euronext Paris -1,55%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 15/09/2026 à 11:21:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
107,38 +0,85%
CAC 40
8 088,84 -0,36%
BIOPHYTIS
0,0494 -1,20%
DBT
0,0886 +7,26%
SOITEC
127,3 +3,16%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank