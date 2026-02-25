Invest Securities reprend la couverture à neutre sur Toosla
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 11:33
L'analyste note dans son étude du jour que dans le cadre de sa restructuration financière, la société est parvenue à obtenir un haircut de 53% sur sa dette (10,7 ME), ce qui combinée à la cession de sa flotte, va permettre de ramener la Dette Financière de 20,3 ME à 1,6 ME.
Invest Securities estime que sa situation financière est désormais en adéquation avec sa nouvelle stratégie Asset Light qui doit permettre au groupe de générer un FCF >0 à partir de 2027.
Selon l'analyste le seul bémol et de taille, cette restructuration financière et l'atteinte du break-even seront financés par un recours à une Equity Line de 3,5 ME maximum qui s'avèrera particulièrement dilutive au regard d'une capitalisation boursière tombée à moins de 1 ME.
"La performance boursière court terme et/ou un financement alternatif sont les principaux catalyseurs court terme" indique en conclusion Invest Securities.
Valeurs associées
|0,1030 EUR
|Euronext Paris
|-11,97%
