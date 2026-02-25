France: la confiance des ménages "légèrement" en hausse en février, selon l'Insee

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

La confiance des ménages français est repartie "légèrement à la hausse" en février, l'indicateur la mesurant gagnant un point, annonce mercredi l'Insee.

A 91, celui-ci reste néanmoins bien en dessous de sa moyenne de longue période (1987 à 2025) de 100, précise l'Institut national de la statistique. Les craintes sur le chômage rebondissent légèrement, mais les soldes d'opinion sont stables ou en amélioration sur la plupart des autres thèmes de l'enquête.

En février, l'opinion des ménages sur leur situation financière personnelle à venir gagne quatre points à -8, proche de la moyenne de longue période de -7. Celui sur leur situation financière récente est stable à -21, conforme à la moyenne.

La proportion de ménages estimant qu’il est opportun, dans la situation économique actuelle, de faire des achats importants est stable à -28, bien en dessous toutefois de sa moyenne de -16.

L'opinion des ménages sur leur capacité d'épargne se renforce. De quatre points (à 24) concernant leur capacité d'épargne actuelle, et de deux (à 17) concernant leur capacité d'épargne à venir. Ces soldes sont très supérieurs à leurs moyennes, respectivement 10 et -6.

La part des ménages estimant qu'il est opportun d'épargner est quasi-stable (-1) à 39, bien au-dessus de sa moyenne de 19. Cette partie de l'enquête est souvent particulièrement scrutée car elle révèle l'appétit de consommation des ménages, qui est l'un des principaux moteurs de la croissance.

L'opinion des ménages sur le niveau de vie général en France se redresse, qu'il s'agisse du niveau de vie récent (+1 point à -69) ou à venir (+3 points à -54) tout en restant bien en dessous de leur moyenne de longue période (-49 et -29).

Les craintes concernant le chômage s'aggravent (+2 points à 48), alors que leur moyenne de longue période est de 33.

Mais celles sur l'inflation diminuent nettement. Le solde d'opinion des ménages pensant que les prix vont accélérer au cours des douze prochains mois perd quatre points à -30 et se rapproche de sa moyenne de longue période (-32). La part des ménages qui considèrent que les prix ont fortement augmenté au cours des douze derniers mois diminue de cinq points (-12), rejoignant ainsi sa moyenne de longue période.

L’indicateur synthétique de confiance des ménages, établi en questionnant quelque 2.000 d'entre eux durant les trois premières semaines de chaque mois, résume leur opinion sur la situation économique : plus sa valeur est élevée, plus leur jugement sur la situation économique est favorable.