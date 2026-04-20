Invest Securities réitère son conseil sur SCBSM après l'acquisition de l'immeuble "Saint Frères"
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 10:46
SCBSM a acquis le 34-36 rue du Louvre, immeuble de 8 200m², pour environ 113mEUR (13 800EUR/m²).
L'analyste juge que le prix apparait modéré au regard de la qualité de l'actif. Le rendement immédiat, environ 4,6%, pourrait être amélioré par un programme de valorisation selon Invest Securities.
L'analyste estime qu'avec cette nouvelle adresse dans sa géographie de prédilection (Bourse-Opéra-Madeleine), SCBSM pourrait accepter de céder les actifs parisiens n'y étant pas situés.
"L'impact sur la qualité du patrimoine, dépassant 550mEUR dont 95% dans le QCA, est important. L'impact sur nos précédentes estimations de RNR, avec le relèvement de nos hypothèses de cessions, ne l'est pas autant" souligne l'analyste.
Valeurs associées
|9,9500 EUR
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 20/04/2026 à 10:46:00.
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