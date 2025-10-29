Invest Securities réitère son conseil sur Assystem
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 12:41
'Après un solide 3ème trimestre 2025 (+6,8%) porté par l'international (+13,2%), la croissance organique sur 9 mois atteint +5,4%, ce qui aurait pu inciter le management à relever sa guidance 2025 (+5% environ)' indique le bureau d'analyse dans son étude du jour.
Invest Securities souligne que le CFO a toutefois prévenu de la base de comparaison exigeante au 4ème trimestre, ce qui incite au statu quo.
'Si le titre pourrait réagir négativement à ce commentaire, ce point est selon nous anecdotique. La thématique nucléaire reste porteuse à MT/LT, mais la dynamique CT sera pénalisée en France par la contrainte financière pesant sur EDF au sujet des EPR 2' explique Invest Securities.
'A court terme, le principal facteur de risque demeure la participation dans Expleo dont la cession, tant du point de vue du calendrier que du prix, interroge' rajoute l'analyste en conclusion.
Valeurs associées
|44,2000 EUR
|Euronext Paris
|+5,62%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 29/10/2025 à 12:41:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
