Invest Securities rehausse son objectif de cours sur HighCo

Invest Securities réitère son opinion "achat" sur HighCo, avec un objectif de cours rehaussé de 4,2 EUR à 4,6 EUR, après la publication de résultats ajustés du 1er semestre 2026 ressortis légèrement supérieurs à ses attentes.
"Le bilan demeure solide grâce à une génération de FCF positive et régulière. Le dividende devrait être maintenu l'an prochain, en dépit du cash-out lié au PSE chez Sogec", note ainsi l'analyste en charge de la société spécialisée en marketing et communication.
Invest Securities souligne aussi que, pour la 1ère fois, le groupe communique une guidance pour 2027 et au-delà, HighCo estimant que "le recentrage stratégique et la transformation depuis 2025 devraient permettre d'atteindre une marge d'EBITA ajustée supérieure à 15% dès 2027", supérieure aux attentes.
"Cette prévision n'intègre que des synergies de coûts. Il restera notamment à mettre en oeuvre des synergies de revenus", ajoute l'analyste, qui relève ses BPA ajustés 2027-2028 de 9% et 10% respectivement, et pointe des fondamentaux toujours solides, avec un marché de la promotion toujours bien orienté.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer