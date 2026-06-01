France: Le sommet Choose France 2026 va permettre de mobiliser €93 mds, selon Macron

Le président français Macron visite l'usine Vorwerk

Le ‌président français Emmanuel Macron ​a déclaré lundi que 93 milliards d'euros d'investissements seront ​annoncés lors de la 9ème ​édition du sommet ⁠Choose France, qui ouvre ‌ses portes ce jour au château de Versailles (Yvelines).

Aux ​côtés ‌du fondateur et président ⁠de SoftBank, Masayoshi Son, Emmanuel Macron a précisé ⁠que cela ‌représentait 71 annonces et ⁠la création de ‌15.600 emplois.

Dans le ⁠cadre du sommet Choose France ⁠2026, ‌le groupe japonais SoftBank a ​annoncé ‌ce week-end qu'il allait investir 75 milliards d'euros ​en France dans les infrastructures ⁠liées à l'intelligence artificielle, dont 45 milliards d'ici à 2031 dans les Hauts-de-France.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Blandine Hénault)