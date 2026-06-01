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Nvidia défie Intel en lançant ses processeurs pour ordinateurs Windows
information fournie par AFP 01/06/2026 à 10:24

Jensen Huang, directeur général de Nvidia, lors du salon Computex à Taipei, le 1er juin 2026 ( AFP / I-Hwa Cheng )

Jensen Huang, directeur général de Nvidia, lors du salon Computex à Taipei, le 1er juin 2026 ( AFP / I-Hwa Cheng )

Nvidia a dévoilé lundi un nouveau processeur pour ordinateurs portables fonctionnant sous Windows, conçu pour briser l'hégémonie de la technologie d'Intel dans ce domaine et moderniser les appareils à l'ère de l'intelligence artificielle (IA).

"Microsoft et Nvidia vont réinventer le PC, ce sera le nouveau PC", a déclaré Jensen Huang, directeur général de Nvidia, lors de l'annonce du lancement à l'automne du RTX Spark, faite pendant le salon Computex à Taipei.

Les deux géants américains de la tech "ont méticuleusement tout optimisé pour que cet ordinateur puisse littéralement faire tourner tout ce que le monde a jamais créé, et en plus, il exécute désormais des agents (d'IA, NDLR)", a précisé Jensen Huang.

"Si vous voulez faire de la biologie numérique, du traitement sismique ou de l'astrophysique, pas de problème", a-t-il également affirmé.

Nvidia est principalement connu pour ses GPU, puces graphiques dédiées au calcul d'images, notamment pour les jeux vidéo, et qui sont devenues plus récemment le moteur des outils d'IA, depuis les chatbots jusqu'aux générateurs d'images en passant par les agents capables d'exécuter des tâches pour les utilisateurs.

Alors que les gouvernements et les entreprises injectent des centaines de milliards de dollars dans les infrastructures d'IA, la valorisation de l'entreprise a dépassé les 5.000 milliards de dollars, soit plus que le produit intérieur brut (PIB) du Japon ou de l'Inde.

Cependant, l'annonce de lundi se concentre plutôt sur un nouveau CPU, ou processeur central, qui fait office de "cerveau" pour l'ordinateur.

"Il s'agit de la première gamme de PC entièrement repensée et réinventée depuis 40 ans" et "il ne fait aucun doute que cette réinvention de l'ordinateur est aussi importante que la transformation du téléphone en ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de smartphone", a déclaré Jensen Huang.

Les ordinateurs portables et de bureau comportant un RTX Spark seront disponibles à l'automne, a annoncé Nvidia.

- "Monopole matériel" -

Nvidia avait déjà équipé plusieurs tablettes fonctionnant sous Windows au début des années 2010.

Mais ce nouvel appareil se positionne comme un outil capable d'exécuter facilement des services d'IA, tels que des agents, qui ont la capacité d'effectuer des tâches pour le compte des utilisateurs.

"Nvidia contourne la chaîne d'approvisionnement traditionnelle des PC pour bâtir un monopole matériel de bout en bout", a souligné auprès de l'AFP Stephen Wu, ancien ingénieur en IA et fondateur du fonds d'investissement Carthage Capital.

Cette annonce d'évolution était attendue de longue date dans l'industrie technologique, a-t-il relevé.

Jensen Huang, directeur général de Nvidia, lors du salon Computex à Taipei, le 1er juin 2026 ( AFP / I-Hwa Cheng )

Jensen Huang, directeur général de Nvidia, lors du salon Computex à Taipei, le 1er juin 2026 ( AFP / I-Hwa Cheng )

"Intel et AMD sont les victimes immédiates" de ce qu'il analyse comme une "menace existentielle", a-t-il ajouté, en précisant que "pour les utilisateurs d'IA, ce matériel fournira enfin la bande passante mémoire nécessaire pour faire tourner localement des modèles robustes, sans latence".

Mais avec la pénurie des puces mémoire qui fait jouer à la hausse les prix dans l'électronique, "la question la plus importante" réside sans doute plus dans le prix que la puissance des prochains composants informatiques sur le marché, estimait la semaine dernière la journaliste Alaina Yee, du magazine PC World.

Face aux craintes formulées autour de l'impact social de l'IA, Jensen Huang a par ailleurs considéré comme un "non-sens total" l'idée selon laquelle l'IA va décimer l'emploi de manière généralisée dans le monde.

"En fait, le nombre d'ingénieurs logiciel augmente", a-t-il déclaré. "L'IA utile est arrivée. L'IA est maintenant un moteur de profits. L'IA est maintenant un moteur pour le PIB", a-t-il affirmé.

IA: Intelligence artificielle

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1 commentaire

  • 08:53

    BRILLANT NVIDIA QUI INVESTI A TAIPEH ET ATTAQUE INTEL (Trump venant d’y prendre 10%)ET PIED DE NEZ A TRUMP qui lachera Taiwan pour faire « un pseudo deal /reculade avec les communistes chinois

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