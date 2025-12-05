Invest Securities maintient son conseil sur Adocia
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 11:32
L'analyste est convaincu du potentiel de création de valeur à moyen terme.
Adocia a annoncé hier avoir levé 10mEUR via une opération réservée au fonds américain CVI, renforçant une trésorerie qui lui assure désormais une visibilité financière jusqu'au début de 2027.
L'analyste estime que cette levée de fonds s'inscrit dans une dynamique stratégique claire : poursuivre le développement de ses plateformes propriétaires dans le diabète et l'obésité, et pousser sa dernière innovation, AdoXLong, une technologie dédiée aux formulations injectables mensuelles.
Selon Invest Securities, l'environnement du marché joue également en faveur de la société, avec l'arrivée à échéance des brevets du semaglutide, l'élargissement des dispositifs de remboursement des traitements anti-obésité dans des zones clés comme les États-Unis, et une compétition accrue entre les grands laboratoires poussés à miser sur le volume plutôt que sur le prix.
"Dans ce contexte, les acteurs du secteur cherchent de plus en plus à s'associer à des spécialistes des technologies innovantes de délivrance et de reformulation, un positionnement où Adocia dispose d'atouts reconnus" rajoute le bureau d'analyse.
Valeurs associées
|7,3800 EUR
|Euronext Paris
|-1,86%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 05/12/2025 à 11:32:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Le prix global des denrées alimentaires dans le monde a reflué en novembre, pour le troisième mois consécutif, reflet d'une offre abondante et d'une concurrence accrue entre exportateurs, a indiqué vendredi l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et ... Lire la suite
-
Les célèbres Folies Bergère accueillaient un gala de charité pas comme les autres jeudi soir: la Nuit du bien commun, fondée par le milliardaire conservateur Pierre-Edouard Stérin. Comme à chaque édition, des manifestants ont protesté contre cet événement selon ... Lire la suite
-
Les pompes funèbres doivent "se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le bien qui est proposé et l'usage qui en est prévu." Les entreprises de pompes funèbres, comme toute entreprise, est tenu à un devoir ... Lire la suite
-
L'incident a mis à l'arrêt de nombreux services web populaires dont Canva, Doctolib, ou encore Microsoft Copilot, qui ont tous le point commun d'utiliser le fournisseur américain Cloudflare pour leur diffusion sur la toile. Une panne a touché plusieurs sites internet ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer