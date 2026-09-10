Invest Securities initie la couverture du titre Exosens

Le courtier initie un conseil "achat" sur le titre, avec une cible de cours de 67 euros laissant entrevoir un potentiel de hausse de 19%.

Invest Securities rappelle qu'Exosens, spécialiste des tubes intensificateurs de lumière utilisés dans les jumelles de vision nocturne, s'est diversifié dans les marchés de l'imagerie et de la détection. "Dans un marché de la défense (75% du CA) en plein boom, Exosens tire son épingle du jeu grâce à une très forte spécialisation, une position de leader sur son métier historique d'Amplification et une capacité à adresser de nouveaux marchés dans un contexte porteur (ex : drones)", rappellent les analystes.

Le courtier évoque aussi des produits "de haute performance" qui permettent à la société d'afficher les meilleures marges du secteur et d'amplifier sa croissance grâce à des acquisitions ciblées.

"Nous anticipons une forte croissance de l'activité et des résultats ( 16% TMVA des BPA 25-28e) et évaluons à 3,2 EUR/action le potentiel lié aux acquisitions, non intégré à notre objectif de cours", conclut la note de l'analyste.

En début de matinée, le titre bougeait modérément à Paris, s'adjugeant 0,2%, à 56,5 euros.