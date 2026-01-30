Invest Securities ajuste son objectif de cours sur Alten
L'analyste estime que le 4ème trimestre 2025 est meilleur que prévu par le management, ce qui permettra de dépasser la guidance de marge d'EBITA 2025.
"Il laisse surtout à penser que la stabilisation de l'activité est en cours, après 2 années de déclin organique" indique Invest Securities.
"Pour autant, le COO s'est montré, comme à son habitude, (trop ?) prudent au sujet de 2026, mettant en avant l'acquis de croissance négatif (-2pts) et la visibilité limitée" rajoute le bureau d'analyse.
"Si le 4ème trimestre est parfaitement en ligne avec notre scénario, nous dégradons nos attentes 2026-27e, trop volontaristes au regard du contexte quant à la reprise d'activité à partir du 2ème semestre 2026. Nos BPA 2026-2027e sont révisés par conséquent de (-5,3%/-3,1%)" souligne Invest Securities en conclusion.
Valeurs associées
|78,700 EUR
|Euronext Paris
|+11,24%
