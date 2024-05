Invesco vise 500 millions de dollars pour un fonds d'adaptation au changement climatique

(AOF) - Invesco annonce le lancement de l'Invesco Climate Adaptation Action Fund (ICAAF). Invesco a pour objectif de lever 500 millions de dollars pour ce fonds, qui a initié une introduction en bourse d'une durée de neuf mois. La durée de vie du fonds est de 12 ans, comprenant une période d'investissement de sept ans au cours de laquelle il ciblera plusieurs secteurs d'adaptation au climat (sécurité alimentaire et l'agriculture, les zones côtières, les infrastructures urbaines, la collecte et la gestion) ainsi qu'une période de liquidation de cinq ans.

L'ICAAF contribuera à combler le déficit de financement en faveur de l'adaptation au changement climatique en mobilisant des capitaux privés et publics pour accélérer le développement d'infrastructures résilientes et de solutions d'adaptation.

L'ICAAF investira dans des titres obligataires publics et privés de pays en développement associés à des projets d'adaptation au changement climatique. L'objectif est de fournir aux investisseurs institutionnels un triple bénéfice : la possibilité de minimiser l'impact économique du changement climatique, de réaliser des profits et de générer des effets bénéfiques plus larges sur le plan social et environnemental.