Invesco renforce son offre ETF Enhanced Equity avec 5 nouveaux fonds

ETF sur un telephone (Crédits: Adobe Stock)

(Zonebourse.com) - Avec le lancement de cinq nouveaux fonds, Invesco élargit sa gamme d'ETF UCITS Enhanced Equity, dont les encours sous gestion atteignaient déjà 2 milliards de dollars au 25 septembre 2026. La gamme s'enrichit de nouvelles expositions aux marchés mondiaux hors Etats-Unis, aux petites capitalisations mondiales, au Royaume-Uni et au Japon, qui viennent compléter l'exposition à l'indice All Country World (ACWI) lancée en août 2026.

Chaque ETF vise à générer sur le long terme, un rendement supérieur, comparé à son indice de référence, déduction faite des frais, grâce à une approche de gestion active, systématique et factorielle. Des contraintes de portefeuille sont parallèlement appliquées afin d'offrir un profil globalement proche de celui de l'indice de référence. La gamme propose ainsi une approche intermédiaire entre la gestion passive et la gestion active traditionnelle.

L'équipe Quantitative Strategies d'Invesco applique un processus d'optimisation fondé sur les facteurs Value, Quality et Momentum. Son modèle propriétaire évalue l'attractivité des actions au sein de l'univers géographique concerné. Le processus d'optimisation recherche ensuite le meilleur compromis entre l'exposition du fonds aux trois facteurs, les considérations de risque et les coûts de transaction.

L'ensemble du processus d'évaluation des facteurs, de modélisation et de construction du portefeuille est répété chaque mois, à l'issue duquel les positions du fonds sont rééquilibrées.

Avec ces derniers lancements, la société propose désormais 19 ETF UCITS actions et obligataires gérés activement, représentant 8,4 MdsUSD d'encours sous gestion au 30 septembre.

Le nom des 5 nouveaux ETF :

- Invesco All Country World Enhanced Equity UCITS ETF

- Invesco Global ex USA Enhanced Equity UCITS ETF

- Invesco Global Small Cap Enhanced Equity UCITS ETF

- Invesco UK Enhanced Equity UCITS ETF

- Invesco Japan Enhanced Equity UCITS ETF

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