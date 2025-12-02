Invesco présente un ETF équipondéré sur les Blue chips de la zone euro

(AOF) - Invesco a annoncé le lancement de l’Invesco Euro Stoxx 50 Equal Weight Ucits ETF. L’indice Euro Stoxx 50 reflète la performance des 50 plus grandes entreprises parmi les 20 super-secteurs de la zone euro. L’indice Euro Stoxx 50 Equal Weight contient les mêmes composantes que la version standard, mais attribue à chacune un poids égal plutôt qu’un poids basé sur la taille. L’ETF Invesco investira physiquement dans l’ensemble des titres et dans les mêmes proportions que l’indice à pondération égale, qui est rééquilibré trimestriellement.

Chris Mellor, head of EMEA ETF equity product management chez Invesco, a précisé : "Les 10 premières actions représentent un peu plus de 41% de la pondération totale par capitalisation de l'indice Euro Stoxx 50, avec la plus grande action représentant à elle seule plus de 8%. Avec la version à pondération égale de l'indice affichant une décote de 29% sur le ratio cours/valeur comptable par rapport à l'indice standard, les valorisations semblent plus attractives."

Thibaud de Cherisey, head of EMEA ETF distribution chez Invesco, a déclaré : "L'intérêt pour les stratégies équipondérées s'est accéléré après des années de surperformance des méga-capitalisations, qui ont conduit de nombreux investisseurs à rechercher des outils efficaces pour réduire le risque de concentration. Certains investisseurs utiliseront ces ETF de manière tactique lorsque les plus grandes composantes d'un indice semblent surévaluées, tandis que d'autres les intégreront comme positions cœur afin d'accroître la diversification et de bénéficier des avantages potentiels à long terme d'un rééquilibrage régulier."