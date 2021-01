Invesco noue un partenariat avec le robo advisor allemand Scalable

(NEWSManagers.com) - Le gérant américain Invesco vient de nouer un partenariat avec le robo advisor allemand Scalable. Cela lui ouvre davantage les portes du marché retail allemand, qui est par ailleurs le principal marché pour les roboadvisors en Europe continentale avec 7,5 milliards d'euros d'encours.

Ce partenariat permet à Invesco de court-circuiter un de ses principaux concurrents, Vanguard, qui est en train de développer son propre outil propriétaire outre-Rhin.

Les investisseurs pourront investir gratuitement dans 90 ETF, et ce même pour leurs plans d'épargne retraite. La gamme d'ETF couvre les actions, les obligations, les matières premières et l'ESG, sur différentes zones géographiques et secteurs.