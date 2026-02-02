Invesco lance un ETF Nasdaq-100 doté d’une stratégie d’options innovante

(AOF) - Invesco a lancé un ETF géré activement qui permet aux investisseurs de participer à la performance de l’indice Nasdaq-100 tout en visant à délivrer un niveau constant de revenu mensuel : Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF. Ce fonds utilise la même méthodologie éprouvée que le reste de la gamme mondiale "Income Advantage" de la société. L’approche innovante du fonds vise également à offrir aux investisseurs une certaine atténuation du risque en cas de baisse des marchés actions.

Le portefeuille est construit grâce à une combinaison de gestion passive pour la composante actions – qui vise à répliquer l'indice Nasdaq-100 – et de gestion active pour la surcouche de revenu générée par les options.

L'ETF vise à offrir une participation significative à la performance du Nasdaq-100, ainsi qu'un revenu mensuel supplémentaire et une volatilité inférieure à celle de l'indice.

L'équipe Global Strategies d'Invesco gérera la composante de génération de revenu de l'ETF et sera responsable de l'ajustement de l'allocation entre les différentes composantes afin de trouver un équilibre entre la fourniture d'un revenu stable, la prise en compte des mouvements de marché, la participation aux actions avec une volatilité réduite par rapport à l'indice, et la mitigation du risque de baisse.

Ce nouveau lancement constitue le neuvième ETF coté en Europe d'Invesco offrant une exposition aux indices Nasdaq. Cette gamme comprend notamment des ETF physiques et synthétiques répliquant l'indice Nasdaq-100, ainsi qu'une version équipondérée de ce même indice. La gamme d'ETF Nasdaq d'Invesco dépasse désormais 22 milliards de dollars d'actifs sous gestion.