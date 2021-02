Invesco lance un ETF européen exposé aux obligations municipales imposables américaines

(NEWSManagers.com) - Invesco a annoncé ce 19 février le lancement de l'ETF Invesco US Municipal Bond UCITS, un véhicule coté européen exposé aux obligations municipales imposables américaines.

L'indice est conçu pour suivre la performance des obligations municipales imposables libellées en USD et émises publiquement par les États et territoires américains et leurs subdivisions territoriales. Les composantes sont pondérées en fonction de la capitalisation boursière et l'indice est rééquilibré sur une base mensuelle. Il est géré aux États-Unis par une équipe de gérants de portefeuille expérimentés, possédant une expertise approfondie de la structure unique du marché américain des obligations municipales. L'indice de référence est le ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus, et les frais courants sont de 0,28% des encours. Cet ETF est le premier de ce type accessible en Europe, souligne la firme américaine.