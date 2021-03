Invesco lance un ETF énergies propres

(NEWSManagers.com) - Invesco a lancé début mars l'ETF Global Clean Energy Ucits. Cet ETF s' expose aux entreprises axées sur l'énergie éolienne, solaire, les biocarburants, l'hydroélectricité et d'autres sources d'énergie renouvelables, ainsi que dans celles qui sont impliquées dans la conversion, le stockage, la conservation et l'efficacité énergétiques.

Il réplique l' indice WilderHill New Energy Global Innovation Index pour reproduire les performances des entreprises mondiales dont les technologies innovantes sont axées sur la production et l'utilisation d'énergies plus propres, la conservation, l'efficacité et l'avancement des énergies renouvelables. Cet indice pondéré de manière égale est rééquilibré tous les trimestres.