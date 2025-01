Invesco lance un ETF actions américaines ESG

Certains de ces objectifs sont les suivants : l'alignement sur les normes minimales des critères de référence de l'UE en matière de transition climatique ; l'alignement sur un scénario climatique de 1,5°C en utilisant le modèle de transition sélectionné par le fournisseur de l'indice ; et une augmentation de la notation ESG mondiale moyenne pondérée du S&P de telle sorte qu'elle dépasse celle de l'indice S&P 500 après la suppression des 20% d'actions les moins bien notées du point de vue ESG.

L'indice applique ensuite une stratégie d'optimisation pour répondre aux objectifs climatiques et ESG visés tout en minimisant la différence de pondération des composants, des secteurs et des industries par rapport au S&P 500.

(AOF) - Invesco lance un nouvel ETF conçu pour répliquer une version de l'indice S&P 500 alignée sur un scénario climatique de 1,5°C construit à l'aide du modèle prospectif Transition Pathway. L'Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG ETF vise à répliquer l'indice S&P 500 Climate Transition Base PathwayAligned ESG Index, dont les exclusions ESG sont plus strictes que les exigences du climate transition benchmark.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.