Invesco : "la BoE est toujours considérée comme étant en phase d'assouplissement"

(AOF) - Lors de sa réunion du 5 février 2026, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne n’a apporté aucune modification à sa politique monétaire, les taux de facilité de dépôt, les opérations principales de refinancement et la facilité de prêt marginal demeurant respectivement à 2%, 2,15% et 2,40%.

"Cette décision était largement anticipée par les marchés financiers, tout comme la poursuite de la réduction des programmes d'achats d'actifs (APP) et du programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP)", a déclaré Paul Jackson, responsable mondial de la recherche sur l'allocation d'actifs chez Invesco, suite à la dernière réunion de la BCE.

Plus tôt dans la journée d'hier, la Banque d'Angleterre a également annoncé l'absence de modification de sa politique monétaire, maintenant son taux directeur ( Bank Rate ) à 3,75%. "La différence avec la BCE réside dans le fait que la BoE est toujours considérée comme étant en phase d'assouplissement, la dernière baisse de taux ayant eu lieu lors de la réunion de décembre 2025, tandis que la dernière baisse de la BCE remonte à sa réunion de juin 2025. En effet, la décision de la BoE peut être qualifiée de statu quo accommodant, cinq membres de son Comité de politique monétaire ayant voté pour le maintien des taux et quatre pour une baisse", soulève Paul Jackson.