Invesco facilite l'accès à l'immobilier privé pour les plans de retraite à cotisations définies

(AOF) - Invesco Ltd., l'une des principales sociétés de gestion d'actifs au monde, a annoncé le lancement de l'Invesco Core Plus Real Estate Trust. Ce fonds commun de placement (CIT - Collective Investment Trust) est exclusivement conçu pour offrir aux régimes de retraite à cotisations définies (DC) un accès à l'immobilier privé, grâce à une structure à valorisation quotidienne spécialement adaptée aux portefeuilles de retraite.

L'Invesco Core Plus Real Estate Trust vise à offrir une exposition à l'immobilier privé de type "Core Plus" géré par Invesco Real Estate, complétée par une allocation en REIT (sociétés d'investissement immobilier cotées) américaines passives afin de garantir une liquidité quotidienne.

Le Trust est structuré comme un CIT à valorisation journalière, ce qui permet une mise en œuvre efficace au sein des régimes à cotisations définies tout en favorisant des allocations stratégiques à long terme pour les portefeuilles de retraite.

Ce CIT est destiné à être utilisé exclusivement au sein de solutions de retraite à cotisations définies (DC) gérées de manière professionnelle, telles que les fonds à horizon déterminé ( target date funds ) et les portefeuilles de comptes gérés.

Il est conçu pour un large éventail de types et de tailles de régimes, notamment les grands plans de retraite, les plans d'employeurs multiples mutualisés (PEP - pooled employer plans ) dotés de fonds à horizon déterminé personnalisés, les fournisseurs de fonds à horizon déterminé standards, ainsi que les solutions de comptes gérés.