Invesco embauche deux professionnels en Italie

(NEWSManagers.com) - Invesco a recruté deux professionnels pour son équipe italienne dirigée par Giuliano D' Acunti. Guido Varzi rejoint la société de gestion américaine en tant que chargé de relations avec les clients senior, tandis que Francesca Deidda arrive en tant que marketing manager.

Guido Varzi fera partie de l' équipe retail et contribuera à renforcer et développer les relations avec les réseaux de distribution les plus importants en Italie. L' intéressé vient de Vontobel Asset Management où il était directeur associé. Il a aussi travaillé pour Lombard Odier Investment Managers en tant que commercial.

Francesca Deidda, de son côté, sera chargée de la mise en œuvre de la stratégie marketing événementielle d' Invesco en Italie et du développement de la communication autour des ETF. L' intéressée vient de Kepler Chevreux où elle travaillait au marketing et aux événements. Elle a aussi officié chez ING Bank et Borsa Italiana.