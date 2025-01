Invesco : Arun Kelshiker, nommé responsable de la distribution des investissements durables

(AOF) - Invesco a annoncé la nomination d'Arun Kelshiker en tant que responsable de la distribution des investissements durables et à impact pour la région EMEA. Il dirigera les efforts destinés à lever et mobiliser des capitaux en faveur des stratégies d'investissement durables et à impact dans la région EMEA, en coordination avec les équipes mondiales du gestionnaire d’actifs. Arun Kelshiker sera directement rattaché à Richard Glenn, responsable de la distribution des marchés privés pour la région EMEA chez Invesco.

Arun Kelshiker bénéficie de près de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'investissement durable et de la gestion multi-asset, ayant géré des actif institutionnels et fourni des services de conseil en investissement responsable dans des entreprises mondiales de premier plan.

Avant de rejoindre Invesco, il a notamment été responsable de l'allocation d'actifs et de la stratégie de portefeuille chez Standard Chartered Bank, gérant de portefeuille sénior chez Allianz Global Investors et directeur des investissements d'un gérant d'actifs du groupe Allianz.

Il a notamment travaillé sur des solutions d'investissement durable et des projets de finance verte pour des institutions telles que l'Université de Cambridge, le Secrétariat du Commonwealth, ou encore la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement. Il est membre du conseil d'administration de Philanthropy Impact, membre du comité consultatif de Bankers for Net Zero et membre du groupe consultatif sur la " transition juste " de l'Institutional Investors Group on Climate Change.