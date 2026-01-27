Invesco affiche un bénéfice plus élevé au quatrième trimestre, la reprise des marchés portant les actifs à un niveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gestionnaire d'actifs Invesco

IVZ.N a annoncé une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre mardi, alors que la reprise du marché a porté les actifs sous gestion de la société à un niveau record, ce qui a stimulé les frais de gestion des investissements.

Les actions de la société ont augmenté de 4,75 % dans les échanges avant bourse.

L'enthousiasme des investisseurs pour les actions liées à l'intelligence artificielle, les attentes de réductions des taux de la Réserve fédérale américaine et l'apaisement des inquiétudes concernant les tarifs douaniers ont stimulé le sentiment du marché, alimentant un rallye boursier.

Invesco a terminé le trimestre avec un actif sous gestion record de 2 200 milliards de dollars au 31 décembre, en hausse de 17,5 % par rapport à l'année précédente.

Le gestionnaire d'actifs, qui compte des clients dans plus de 120 pays, a vu ses frais de gestion d'investissement augmenter de 9 % pour atteindre 1,23 milliard de dollars au cours du trimestre considéré.

Toutefois, la société a fait état d'une dépréciation d'actifs incorporels sans effet sur la trésorerie de 1,8 milliard de dollars, ce qui a eu un impact de 3,01 dollars sur le bénéfice dilué par action du quatrième trimestre.

Les commissions de performance de la société basée en Géorgie, qui sont perçues lorsque les rendements répondent aux attentes convenues, ont également chuté de plus de 15 % au cours du trimestre, tandis que le total des entrées nettes s'est effondré à 30,5 milliards de dollars, contre 60,9 milliards de dollars il y a un an.

Sur une base ajustée, la société, qui fournit des solutions d'investissement aux clients particuliers et institutionnels, a réalisé un bénéfice de 280,9 millions de dollars, soit 62 cents par action, contre 237,3 millions de dollars, soit 52 cents par action, un an plus tôt.

Son grand rival BlackRock BLK.N a également annoncé au début du mois un bénéfice trimestriel plus élevé et des actifs sous gestion record.