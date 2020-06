Invesco adopte un congé parental amélioré et équitable pour ses salariés

(NEWSManagers.com) -

Invesco introduit un régime de congé parental amélioré pour ses collaborateurs de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Dans le cadre de ce régime, tous les nouveaux parents, hommes ou femmes, auront droit à 26 semaines continues de congés payés, rémunérés à hauteur de 100 % de leur salaire de base, dans les 12 mois après qu' ils soient devenus parents, que ça soit par naissance, adoption ou maternité de substitution. En France, le congé maternité légal est de 16 semaines pour un premier ou un deuxième enfant. Le père ne bénéficie que de 11 jours.

Ce nouvel accord, qui s'applique à toute personne devenue parent depuis le 1er janvier 2020, offrira également aux salariés la possibilité d' un retour progressif au travail pendant les six premières semaines, durant lesquelles ils toucheront leur plein salaire pour 80 % de leur rythme de travail habituel, afin de faciliter leur réadaptation.

" Le développement d'une approche paritaire de la rémunération et de l'expérience parentale fait partie de notre engagement à promouvoir l'égalité sur le lieu de travail" , a commenté Doug Sharp, directeur général d' Invesco pour la région EMEA. " Étant moi-même un parent qui travaille, je comprends le besoin de flexibilité. Je crois fermement que la culture d'une entreprise est l'un des facteurs les plus importants pour attirer et retenir les talents. Encourager et soutenir nos collaborateurs et leurs équipes pour qu'ils sentent qu'Invesco est un endroit où ils peuvent faire avancer leur carrière mais également atteindre leurs objectifs familiaux, est l'une des grandes priorités de notre politique de diversité et d'inclusion dans toute la région EMEA " , poursuit-il.

Pour ce nouveau programme, Invesco s'est associé à Talking Talent, un cabinet de conseil spécialisé, qui offrira un coaching individuel et collectif et un soutien en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux pères, aux mères et à leur encadrement hiérarchique avant, durant et après leur congé parental afin de les accompagner dans leur nouvelle vie de parent.