Invesco accueille les dirigeants de Trian à son conseil d'administration

(NEWSManagers.com) - Invesco a annoncé qu' il élargissait son conseil d' administration à Nelson Peltz et Ed Garden, les deux fondateurs et dirigeants de Trian. Cette décision intervient après que l' investisseur activiste a dévoilé début octobre qu' il détenait environ 9,9 % du capital de la société de gestion américaine, devenant son deuxième actionnaire. Invesco a donc répondu favorablement à la requête de Nelson Peltz (directeur général de Trian) et Ed Garden (directeur des investissements), formulée alors, de siéger au conseil d' administration.

L' un des objectifs poursuivis par Trian avec cette transaction est de favoriser la concentration du secteur de la gestion d' actifs. Parallèlement à cette prise de participation dans Invesco, Trian avait aussi annoncé avoir acquis 9,9 % de Janus Henderson.

" En tant que deuxième plus grand actionnaire de la société, Trian croit fermement à la franchise d'Invesco, à son personnel et à son potentiel futur. (...) Nous croyons profondément en la capacité d'Invesco à être un gagnant dans un secteur de la gestion d'actifs en rapide évolution grâce à la croissance, à l'innovation et à une solide allocation de capital" , ont commenté Nelson Peltz et Ed Garden.

Invesco a aussi annoncé que Thomas M. Finke de Barings rejoignait son conseil d' administration. L' intéressé est actuellement président et directeur général de la société de gestion. Il doit quitter Barings le 30 novembre.