Inventiva soutenu par KBC Securities

(Zonebourse.com) - Le titre Inventiva est en petite hausse à la Bourse de Paris ( 0,55%, à 4,575 euros), après une note de KBC Securities.

Dans son analyse sur la société biopharmaceutique, la banque belge indique que lors de la publication des résultats du premier trimestre, elle affichait 75 millions d'euros de trésorerie et équivalents, ainsi que 121,5 millions d'euros de dépôts à court terme, contre respectivement 99,3 et 131,6 millions d'euros à la fin de l'année 2025.

Ces fonds permettent à Inventiva de disposer d'une visibilité financière jusqu'au milieu du premier trimestre 2027, et jusqu'au milieu du troisième trimestre 2027 en cas d'exercice des bons de souscription de la tranche 3 d'un montant de 116 millions d'euros.

En outre, la société de biotechnologie a confirmé son calendrier de publication des principaux résultats de l'essai de phase 3 sur le Lanifibranor dans la MASH, qui sont attendus au quatrième trimestre 2026.

KBC Securities estime que le risque lié à cette publication diminue en raison de solides données de phase 2b. En outre, les analystes pensent que ce produit est bien positionné pour capter une part significative des opportunités commerciales sur le marché de la MASH grâce à son administration par voie orale et à des effets secondaires gastro-intestinaux limités.

La recommandation est inchangée à acheter, tout comme l'objectif de cours à 7 euros.

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