Inventiva s'envole après avoir décroché un financement de 94,1 millions d'euros

(AOF) - Inventiva bondit de 55,18% à 2,54 euros après l'annonce d'un financement immédiat de 94,1 millions d’euros pouvant aller jusqu'à 348 millions d'euros pour financer l’achèvement de l’étude de phase 3, NATiV3. Celle-ci a pour objectif d’évaluer son produit lanifibranor chez les patients atteints de MASH (stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique). Il s'agira aussi de financer la préparation de la demande d’autorisation de mise sur le marché et la commercialisation du médicament.

Le financement a été mené par New Enterprise Associates, BVF Partners LP and Samsara BioCapital, avec la participation d'existants et de nouveaux investisseurs dont Andera Partners, Deep Track Capital, Eventide Asset Management, Great Point Partners, Invus, Perceptive Advisors, LLC, Schonfeld Strategic Advisors and Sofinnova Crossover I SLP.

Inventiva pourra également obtenir jusqu'à 30 millions de dollars en paiements d'étapes en lien avec le financement, conformément à l'amendement de l'accord de licence et de collaboration avec son partenaire chinois CTTQ. Dans le cadre de l'amendement au contrat liant les deux sociétés, si Inventiva reçoit des engagements de souscription de la part d'investisseurs de souscrire à une levée de fonds, en deux ou trois tranches, avant le 31 décembre 2024, pour un montant brut total d'au moins 180 millions d'euros, CTTQ lui versera 30 millions de dollars, en trois tranches de 10 millions.

Dans le cadre de l'opération, et sous réserve de la ratification par les actionnaires lors de l'assemblée générale devant être réunie au plus tard le 16 décembre 2024, Inventiva a nommé le Dr Mark Pruzanski en tant que président du conseil d'administration et le Dr Srinivas Akkaraju, en tant qu'administrateur.

