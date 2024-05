Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Inventiva: résultats complémentaires de phase 2 dans la NASH information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - Avec un gain de plus de 7%, Inventiva signe l'une des plus fortes hausses du marché parisien lundi après avoir annoncé la publication dans la revue scientifique Nature Communications de résultats complémentaires sur son étude clinique de phase 2 dans la NASH.



Dans un communiqué, la société biopharmaceutique fait valoir que l'essai de phase 2b a démontré une amélioration de marqueurs de santé cardiométabolique chez les patients traités avec sa petite molécule lanifibranor.



D'après Inventiva, des améliorations ont été observées au niveau de la résistance à l'insuline, du métabolisme lipidique, du contrôle de la glycémie, de l'inflammation systémique, de la stéatose hépatique et de la pression artérielle diastolique.



Par ailleurs, la majorité des patients atteints de prédiabète au début de l'étude et traités avec lanifibranor présentaient à la fin du traitement, c'est-à-dire au bout de 24 semaines, un niveau normal de glucose à jeun.



Enfin, aucun patient traité avec lanifibranor et présentant des taux de glucose normaux au début de l'étude n'a évolué vers un prédiabète au cours du traitement, contrairement au groupe sous placebo.



Pour Inventiva, ces résultats démontrent le potentiel de lanifibranor en tant que thérapie pouvant s'attaquant à l'ensemble de la biologie de la NASH, de la résistance à l'insuline à la fibrose.



Les patients atteints de stéatohépatite non alcoolique (NASH) - une maladie également connue sous le nom de stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) - présentent souvent un profil cardiométabolique associé avec une maladie cardiovasculaire.



Le mois dernier, les analystes du broker canadien Canaccord Genuity avaient relevé leur objectif de cours sur le titre, déclarant anticiper un lancement du produit sur le marché américain à horizon 2027.





