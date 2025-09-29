Inventiva publie ses résultats financiers non audités du premier semestre 2025 et fait le point sur ses activités

Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 29 septembre 2025 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), publie aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier semestre 2025 et fait le point sur ses activités.

Frédéric Cren, directeur général et cofondateur d’Inventiva, a déclaré : « Le premier semestre 2025 a été déterminant pour Inventiva, marqué par des avancées décisives tant sur le plan clinique que financier. Alors que nous entrons dans la dernière ligne droite de notre étude clinique de Phase 3 dans la MASH, nous renforçons notre afin de préparer les prochains résultats réglementaires ainsi que les dépôts réglementaires potentiels. Sur le plan financier, nous avons renforcé notre position grâce à l’obtention en mai de la deuxième tranche, d’un montant de 116 millions d’euros, du financement structuré annoncé en octobre 2024, déclenchée par la randomisation du dernier patient dans la cohorte principale de l’étude NATiV3, une étape critique de notre parcours. Inventiva aborde ainsi le second semestre de l’année avec confiance et une ambition intacte : transformer l’espoir de millions de patients atteints de la MASH en réalité thérapeutique. »