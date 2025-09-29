 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 896,28
+0,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Inventiva publie ses résultats financiers non audités du premier semestre 2025 et fait le point sur ses activités
information fournie par Boursorama CP 29/09/2025 à 08:30

Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 29 septembre 2025 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), publie aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier semestre 2025 et fait le point sur ses activités.
Frédéric Cren, directeur général et cofondateur d’Inventiva, a déclaré : « Le premier semestre 2025 a été déterminant pour Inventiva, marqué par des avancées décisives tant sur le plan clinique que financier. Alors que nous entrons dans la dernière ligne droite de notre étude clinique de Phase 3 dans la MASH, nous renforçons notre afin de préparer les prochains résultats réglementaires ainsi que les dépôts réglementaires potentiels. Sur le plan financier, nous avons renforcé notre position grâce à l’obtention en mai de la deuxième tranche, d’un montant de 116 millions d’euros, du financement structuré annoncé en octobre 2024, déclenchée par la randomisation du dernier patient dans la cohorte principale de l’étude NATiV3, une étape critique de notre parcours. Inventiva aborde ainsi le second semestre de l’année avec confiance et une ambition intacte : transformer l’espoir de millions de patients atteints de la MASH en réalité thérapeutique. »

Valeurs associées

INVENTIVA
5,0400 EUR Euronext Paris -0,20%

A lire aussi

  • Le logo de la compagnie pétrolière et gazière française TotalEnergies est visible sur une station-service à Drancy
    TotalEnergies prend 49% dans des actifs de production de gaz de Continental Resources
    information fournie par Reuters 29.09.2025 09:25 

    TotalEnergies a annoncé lundi avoir signé un accord avec Continental Resources pour acquérir une participation de 49% dans des actifs de production de gaz naturel détenus et opérés par le groupe américain dans le bassin d’Anadarko, dans l'Etat d'Oklahoma. Le potentiel ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe ouvre dans le vert, les yeux rivés sur le risque de "shutdown" aux USA
    information fournie par Reuters 29.09.2025 09:24 

    Les principales Bourses européennes avancent en début de séance lundi, alors que les investisseurs se préparent à une possible fermeture partielle des administrations fédérales américaines ("shutdown"), qui retarderait la publication du rapport sur l'emploi pour ... Lire la suite

  • Grève organisée par le syndicat Verdi à l'aéroport de Francfort
    Lufthansa va supprimer 4.000 emplois d'ici à 2030
    information fournie par Reuters 29.09.2025 09:23 

    Lufthansa va supprimer 4.000 emplois administratifs d'ici 2030 en s'appuyant sur la numérisation, l'automatisation et la consolidation des processus, a déclaré lundi la compagnie aérienne allemande dans le cadre de sa journée investisseurs. Le groupe s'est également ... Lire la suite

  • Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (Crédit: / Adobe Stock)
    Exosens remporte une grosse commande en Espagne
    information fournie par Zonebourse 29.09.2025 09:05 

    Exosens annonce avoir remporté, auprès de l'armée espagnole, un contrat portant sur 17 000 monoculaires de vision nocturne NVLS (Night Vision Lasers Spain), utilisant ses tubes intensificateurs 4G 16 mm, qui seront livrés entre 2025 et 2028. 'Il s'agit de la première ... Lire la suite

