Inventiva publie ses résultats financiers du 1er semestre 2021 et fait un point sur ses activités

Daix (France), Long Island City (New York), Etats-Unis, le 20 septembre 2021 - Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), des mucopolysaccharidoses (MPS) et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait, publie aujourd'hui ses résultats financiers du premier semestre, clos au 30 juin 2021, et fait le point sur ses activités.