Inventiva prévient que sa trésorerie est insuffisante pour couvrir les 12 prochains mois

(Actualisé tout du long avec cours en Bourse, commentaires d'analystes, détails)

Inventiva IVAA.PA a prévenu lundi que sa trésorerie et équivalents trésorerie n'étaient pas suffisants pour couvrir les besoins opérationnels au cours des 12 prochains mois, alors que la société biopharmaceutique française attend les résultats d'une étude de phase 3 clef pour son médicament lanifibranor.

Le groupe précise dans un communiqué pouvoir financer ses activités jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2027. Les résultats principaux de l’étude de Phase 3 NATiV3, qui évalue lanifibranor dans le traitement de patients atteints de MASH avec une fibrose modérée à avancée, sont quant à eux attendus au quatrième trimestre 2026.

Inventiva disposait de 166,1 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie et de 67,8 millions d’euros de dépôts à court terme au 30 juin 2026, selon le communiqué.

Dans une note commentant les résultats, les analystes de KBC Research estiment que, si les résultats de l’étude de Phase 3 NATiV3 sont positifs, la trésorerie disponible pourrait couvrir les besoins jusqu'au premier trimestre 2028.

"Nous attendons avec impatience les résultats (...) et estimons que le risque est atténué grâce aux solides données de phase 2b, à une durée de traitement trois fois plus longue et à la sélection des patients présentant une réponse élevée", ajoutent-t-ils, maintenant leur recommandation sur le titre Inventiva à "acheter".

"Lanifibranor est bien placé pour conquérir une part significative du marché du MASH, et nous pensons que des résultats positifs pourraient susciter un vif intérêt de la part des laboratoires pharmaceutiques", souligne le courtier.

Inventiva n'a enregistré aucun chiffre d'affaires au premier semestre, le résultat de 4,5 millions d'euros affiché il y a un an étant lié à un accord de licence de 2022 avec Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group.

La perte nette s’est cependant résorbée et ressort à 69,5 millions d’euros au 30 juin, contre une perte de 175,9 millions d’euros il y a un an.

À la Bourse de Paris, vers 07h50 GMT, l'action Inventiva grimpait de 0,5% à 2,86 euros.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)