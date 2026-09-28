Inventiva prévient que sa trésorerie est insuffisante pour couvrir les 12 prochains mois

Inventiva IVAA.PA a annoncé lundi prévoir de pouvoir financer ses activités jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2027, mais la société biopharmaceutique française a prévenu que la trésorerie et les équivalents trésorerie n'étaient pas suffisants pour couvrir ses besoins opérationnels au cours des 12 prochains mois.

Le groupe n'a enregistré aucun chiffre d'affaires au premier semestre, le résultat de 4,5 millions d'euros enregistrés il y a un an étant lié à un accord de licence de 2022 avec Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group, selon un communiqué.

La perte nette s’est cependant résorbée et ressort à 69,5 millions d’euros au 30 juin, contre une perte de 175,9 millions d’euros il y a un an.

Inventiva disposait de 166,1 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie et de 67,8 millions d’euros de dépôts à court terme au 30 juin 2026, précise le communiqué.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)