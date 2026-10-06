Inventiva présentera plusieurs abstracts scientifiques lors de l’AASLD The Liver Meeting® 2026

Daix (France), New York (New York, États-Unis), le 6 octobre, 2026 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’une thérapie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), annonce aujourd’hui la présentation de trois abstracts scientifiques lors de l’AASLD The Liver Meeting® 2026, qui se tiendra du 5 au 9 novembre 2026 à Denver, Colorado, aux États-Unis.



Les abstracts apportent une caractérisation plus approfondie du rationnel biologique de l’approche pan-PPAR équilibrée du lanifibranor, mettant en évidence des activités complémentaires observées au sein de plusieurs populations cellulaires hépatiques et sur différentes voies impliquées dans la physiopathologie de la MASH. Pris conjointement avec les résultats cliniques et précliniques, incluant la dysfonction métabolique, l’inflammation, la fibrose et les altérations des cellules endothéliales sinusoïdales hépatiques, ces résultats offrent des éclairages translationnels sur le potentiel d’un engagement simultané des PPARα, PPARδ et PPARγ pour agir sur plusieurs moteurs interconnectés de la physiopathologie de la MASH.