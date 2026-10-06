Inventiva présentera plusieurs abstracts scientifiques lors de l’AASLD The Liver Meeting® 2026

Des données précliniques montrent que l’activation équilibrée des trois isoformes PPARα, PPARδ et PPARγ par le lanifibranor agit sur des voies complémentaires au sein de plusieurs populations cellulaires hépatiques impliquées dans la fibrose associée à la pathogenèse de la MASH

Des résultats précliniques et cliniques de Phase 2b montrent que le lanifibranor améliore les altérations des cellules endothéliales sinusoïdales hépatiques et est associé à des modifications des anomalies vasculaires intra-hépatiques à différents stades de la maladie

L’analyse de l’ADN libre circulant (cfDNA) plasmatique met en évidence des modifications épigénétiques coordonnées au sein de la famille des PPAR chez des patients atteints de MASLD, étayant le rationnel biologique d’une approche ciblant simultanément plusieurs isoformes de PPAR





Daix (France), New York (New York, États-Unis), le 6 octobre, 2026 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA ) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’une thérapie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), annonce aujourd’hui la présentation de trois abstracts scientifiques lors de l’AASLD The Liver Meeting ® 2026, qui se tiendra du 5 au 9 novembre 2026 à Denver, Colorado, aux États-Unis.

Les abstracts apportent une caractérisation plus approfondie du rationnel biologique de l’approche pan-PPAR équilibrée du lanifibranor, mettant en évidence des activités complémentaires observées au sein de plusieurs populations cellulaires hépatiques et sur différentes voies impliquées dans la physiopathologie de la MASH. Pris conjointement avec les résultats cliniques et précliniques, incluant la dysfonction métabolique, l’inflammation, la fibrose et les altérations des cellules endothéliales sinusoïdales hépatiques, ces résultats offrent des éclairages translationnels sur le potentiel d’un engagement simultané des PPARα, PPARδ et PPARγ pour agir sur plusieurs moteurs interconnectés de la physiopathologie de la MASH.

Le lanifibranor est actuellement évalué dans l’étude clinique de Phase 3 NATiV3 chez des patients atteints de MASH présentant une fibrose modérée à avancée, dont les résultats principaux sont attendus au quatrième trimestre 2026.

Détails des présentations:

Titre: Coordinated Methylation Across PPAR Isoforms in Plasma Cell-free DNA Reflects Pathway-wide Epigenetic Dysregulation in MASLD and Supports a Pan-PPAR Therapeutic Rationale No. De Publication: 1052 Type de Presentation: Poster Auteurs: M. Abdelmalek ; Soheil Damangir ; G. Wettstein ; Amin Naghdloo ; C. Lu ; L. Bazargan ; H. Amini ; A. Diehl Date: 5 novembre 2026 Titre: Lanifibranor Targets Multiple Hepatic Cell Populations to Reduce Fibrosis Through Balanced Pan-PPAR Activation No. De Publication: 3570 Type de Presentation: Poster Auteurs: Guillaume Wettstein ; Sander Lefere ; Jordi Gracia-Sancho ; Frank Tacke ; Manal F. Abdelmalek ; Sven M. Francque Date: 7 novembre 2026 Titre: Lanifibranor Improved Liver Sinusoidal Endothelial Cell Dysfunction and Vascular Alterations Across All Stages from MASH To Cirrhosis No. De Publication: 3552 Type de Presentation: Poster Auteurs: Guillaume Wettstein ; Pierre-Emmanuel Rautou ; Shivani Chotkoe ; Wilhelmus J. Kwanten ; Valerie Paradis ; Jordi Gracia-Sancho ; Manal F. Abdelmalek ; Sven M. Francque Date: 7 novembre 2026

En outre, les équipes d’Inventiva seront présentes sur le stand n° 1344 pendant le congrès.

À propos du lanifibranor

Le lanifibranor, principal candidat-médicament d’Inventiva, est une petite molécule administrée par voie orale qui vise à induire des effets antifibrotiques, anti-inflammatoires ainsi que des effets bénéfiques sur les fonctions vasculaires et métaboliques de l’organisme, en activant les trois isoformes des récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes (« PPAR »), des protéines appartenant à la famille des récepteurs nucléaires qui régulent l’expression des gènes. Le lanifibranor est un agoniste des PPAR conçu pour cibler simultanément les trois isoformes PPAR avec une puissance modérée, grâce à une activation équilibrée de PPARα et PPARδ et à une activation partielle de PPARγ. Alors que d’autres agonistes des PPAR ciblent une ou deux isoformes, le lanifibranor est actuellement le seul agoniste pan PPAR en développement clinique pour le traitement de la MASH. Inventiva estime que le profil de liaison modéré et équilibré du lanifibranor aux trois isoformes PPAR contribue au profil de tolérance favorable observé à ce jour dans les études cliniques et précliniques. La FDA a accordé au lanifibranor les désignations « Breakthrough Therapy » et « Fast Track » pour le traitement de la MASH. Le lanifibranor est un médicament expérimental qui n’a été approuvé par aucune autorité réglementaire. Sa sécurité et son efficacité n’ont pas été établies.

À propos d'Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et développement d’une petite molécule administrée par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH. La Société évalue actuellement le lanifibranor dans le cadre de l’étude clinique pivot de phase 3 pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole : IVA, ISIN : FR0013233012) et sur le Nasdaq Global Market aux États-Unis (symbole : IVA). https://www.inventivapharma.com

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Relations Media

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