Inventiva présentera plusieurs abstracts lors du Congrès Paris MASH 2026

Daix (France), New York (New York, États-Unis), le 8 septembre août, 2026 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’une thérapie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), annonce aujourd’hui la présentation de cinq abstracts lors de la 12e édition du Paris MASH Meeting, qui se tiendra les 10 et 11 septembre 2026 à l’Institut Pasteur à Paris, en France.

Ces abstracts présentent des données d’études cliniques de Phase 1 et Phase 2 ainsi que précliniques qui permettent de mieux caractériser le profil pharmacologique pan-PPAR du lanifibranor et d’évaluer ses effets potentiels sur les dysfonctionnements métaboliques systémiques associés à la MASH. Les données cliniques issues des études de Phase 1 et de Phase 2 ont démontré l’engagement direct des PPARs, notamment à travers une augmentation des taux d’adiponectine, ainsi que des améliorations de plusieurs paramètres liés à la sensibilité à l’insuline, au contrôle glycémique, au profil lipidique et à certains facteurs de risque cardiovasculaire. Ces effets ont été observés chez des patients avec ou sans diabète de type 2.