Inventiva présentera plusieurs abstracts lors du Congrès Paris MASH 2026

Des données d’études cliniques de Phase 1 et Phase 2 montrent que le lanifibranor améliore le profil métabolique et certains facteurs de risque cardiovasculaire chez les patients atteints de MASH, avec ou sans diabète de type 2

Des données précliniques caractérisent plus précisément l’activité pharmacologique équilibrée du lanifibranor sur les trois isoformes des PPAR et étayent un profil de sécurité cardiovasculaire différencié, notamment en matière de rétention d’eau, par rapport aux thiazolidinediones (TZD) et aux agonistes doubles PPARα/γ

Daix (France), New York (New York, États-Unis), le 8 septembre, 2026 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA ) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’une thérapie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), annonce aujourd’hui la présentation de cinq abstracts lors de la 12e édition du Paris MASH Meeting, qui se tiendra les 10 et 11 septembre 2026 à l’Institut Pasteur à Paris, en France.

Ces abstracts présentent des données d’études cliniques de Phase 1 et Phase 2 ainsi que précliniques qui permettent de mieux caractériser le profil pharmacologique pan-PPAR du lanifibranor et d’évaluer ses effets potentiels sur les dysfonctionnements métaboliques systémiques associés à la MASH. Les données cliniques issues des études de Phase 1 et de Phase 2 ont démontré l’engagement direct des PPARs, notamment à travers une augmentation des taux d’adiponectine, ainsi que des améliorations de plusieurs paramètres liés à la sensibilité à l’insuline, au contrôle glycémique, au profil lipidique et à certains facteurs de risque cardiovasculaire. Ces effets ont été observés chez des patients avec ou sans diabète de type 2.

Par ailleurs, des études précliniques ont montré une amélioration de paramètres hépatiques et métaboliques et ont permis de mieux caractériser l’activité pharmacologique équilibrée du lanifibranor sur les trois isoformes des PPAR. Ces résultats soutiennent l’existence d’un profil cardiovasculaire et de rétention d’eau distinct au sein de la classe des agonistes des PPAR.

Le lanifibranor est actuellement évalué dans l’étude clinique de Phase 3 NATiV3 dans le traitement de patients atteints de MASH présentant une fibrose modérée à avancée. Les résultats principaux de l’étude sont attendus au quatrième trimestre 2026.

Les détails des présentations sous forme de posters prévues le 10 septembre 2026 sont présentés ci-dessous :

Titre de l’abstract : Beyond The Liver: Cardiovascular Effects of The Pan-PPAR Agonist Lanifibranor in Patients With MASH Numéro de publication : 1256 Auteurs : S. Francque, A. Holleboom, J. Campagna, S. Hogan, G. Wettstein, M. Abedelmalek Titre de l’abstract : Metabolic Benefits of Pan-PPAR Agonist Lanifibranor in Patients With and Without Type 2 Diabetes Numéro de publication : 1249 Auteurs : A. Holleboom, M. Abdelmalek, S. Hogan, J. Campagna, G. Wettstein, S. Francque Titre de l’abstract : Lanifibranor Improves Metabolic and Histological Features of MASH Across Multiple Preclinical Models: Convergent Pan-PPAR Activity Numéro de publication : 1255 Auteurs : S. Francque, A. Holleboom, J. Campagna, S. Hogan, G. Wettstein, M. Abedelmalek Titre de l’abstract : Lanifibranor Phase 1/2A Experience – PPAR Engagement and Metabolic Activity Without Early Clinical Fluid Retention Numéro de publication : 1254 Auteurs : A. Holleboom, S. Hogan, J. Campagna, G. Wettstein, M. Abdelmalek, S. Franque Titre de l’abstract : Partial PPAR Agonism Underlies Lanifibranor's Preclinical Fluid/Cardiovascular Safety Versus Full and Dual PPAR Agonists Numéro de publication : 1344 Auteurs : S. Francque, A. Holleboom, J. Campagna, S. Hogan, G. Wettstein, M. Abedelmalek

À propos du lanifibranor

Le lanifibranor, principal candidat-médicament d’Inventiva, est une petite molécule administrée par voie orale qui vise à induire des effets antifibrotiques, anti-inflammatoires ainsi que des effets bénéfiques sur les fonctions vasculaires et métaboliques de l’organisme, en activant les trois isoformes des récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes (« PPAR »), des protéines appartenant à la famille des récepteurs nucléaires qui régulent l’expression des gènes. Le lanifibranor est un agoniste des PPAR conçu pour cibler simultanément les trois isoformes PPAR avec une puissance modérée, grâce à une activation équilibrée de PPARα et PPARδ et à une activation partielle de PPARγ. Alors que d’autres agonistes des PPAR ciblent une ou deux isoformes, le lanifibranor est actuellement le seul agoniste pan-PPAR en développement clinique pour le traitement de la MASH. Inventiva estime que le profil de liaison modéré et équilibré du lanifibranor aux trois isoformes PPAR contribue au profil de tolérance favorable observé à ce jour dans les études cliniques et précliniques. La FDA a accordé au lanifibranor les désignations « Breakthrough Therapy » et « Fast Track » pour le traitement de la MASH. Le lanifibranor est un médicament expérimental qui n’a été approuvé par aucune autorité réglementaire. Sa sécurité et son efficacité n’ont pas été établies.

À propos d'Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH. La Société évalue actuellement le lanifibranor dans le cadre de l’étude clinique pivot de phase 3 pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole : IVA, ISIN : FR0013233012) et sur le Nasdaq Global Market aux États-Unis (symbole : IVA). https://www.inventivapharma.com

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