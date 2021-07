Inventiva présente ses informations financières du 1er semestre 2021

Daix (France), le 28 juillet 2021 - Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), des mucopolysaccharidoses (MPS) et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, publie aujourd'hui sa position de trésorerie au 30 juin 2021 et son chiffre d'affaires pour le premier semestre 2021 .



Situation de trésorerie



Au 30 juin 2021, la trésorerie et les équivalents de trésorerie d'Inventiva s'élevaient à 93,6 millions d'euros contre 107,8 millions d'euros au 31 mars 2021 et 113,0 millions d'euros au 31 décembre 2020.