Inventiva peut se financer jusqu'à la fin du troisième trimestre 2026

(AOF) - Au premier semestre, Inventiva a généré un chiffre d’affaires de 4,5 millions d’euros, contre aucun chiffre d’affaires un an plus tôt. Ces revenus proviennent d’un paiement d’étape et des notes de crédit comptabilisées au titre d’un accord de licence. Parallèlement, la trésorerie et ses équivalents s’élevaient à 122,1 millions d’euros au 30 juin 2025, contre 96,6 millions d’euros au 31 décembre 2024. En prenant en compte la structure actuelle et les dépenses opérationnelles, la société biopharmaceutique estime pouvoir financer ses opérations jusqu’à la fin du troisième trimestre 2026.

