Inventiva Participera à la « Jefferies Global Healthcare Conference » et à la « UBS Spring Biotech Conference »

Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 27 mai 2025 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), annonce aujourd’hui que son équipe de direction participera à deux conférences investisseurs au cours du mois de juin 2025.



Frédéric Cren, directeur général et cofondateur d’Inventiva, présentera un aperçu stratégique de la Société lors d'un fireside chat dans le cadre de la « Jefferies Global Healthcare Conference » qui se tiendra à New York le 4 juin à 10h30 (heure de New York).



La discussion sera retransmise en direct et accessible dans la section « Investisseurs » du site Internet d'Inventiva : https://inventivapharma.com/fr/investisseurs/resultats-financiers-presentations/. Le replay de la présentation sera disponible sur le site web d'Inventiva pendant environ six mois.