Inventiva participera à la « Jefferies 2019 London Healthcare Conference »

Daix (France), le 12 novembre 2019 - Inventiva (Euronext : IVA), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de maladies dans les domaines de la fibrose, de la surcharge lysosomale et de l'oncologie, annonce aujourd'hui que Frédéric Cren, Président-directeur général et cofondateur d'Inventiva, présentera la Société et ses activités, suivi d'une séance de questions-réponses, lors de la « Jefferies 2019 London Healthcare Conference » qui se tiendra du 20 au 21 novembre 2019 à Londres, Royaume-Uni.