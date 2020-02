Inventiva participera à la « Cowen and Company 40th Annual Health Care Conference »

Daix (France), le 19 février 2020 - Inventiva (Euronext : IVA), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de maladies dans les domaines de la fibrose, de la surcharge lysosomale et de l'oncologie, annonce aujourd'hui que Frédéric Cren, Président-directeur général et cofondateur d'Inventiva, fera une présentation de la Société et de ses activités, suivie d'un échange en comité réduit, lors de la « Cowen and Company 40th Annual Health Care Conference » qui se tiendra du 2 au 4 mars 2020 à l'hôtel Boston Marriott Copley Place, Boston, Etats-Unis.