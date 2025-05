Inventiva obtient une deuxième tranche de financement

(AOF) - Le conseil d’administration d'Inventiva a décidé d’émettre la deuxième tranche de son financement structuré, qui a été précédemment annoncé, d’un montant maximum de 348 millions d’euros pour un montant brut de 115,6 millions d’euros. Ce financement intervient à la suite de la fin du recrutement de l’étude clinique de Phase 3 NATiV3 évaluant lanifibranor chez les patients atteints de MASH (stéatohépatite métabolique) et à la suite de l’atteinte d’autres conditions préalables.

Les fonds levés, via une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, vont servir à compléter la trésorerie et ses équivalents disponibles, principalement pour financer le développement du lanifibranor dans le traitement de la MASH et notamment pour poursuivre l'essai clinique de phase 3 NATiV3.

